Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarılmıştı: İlan yayından kaldırıldı /03 Temmuz 2025 09:45

Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarılmıştı: İlan yayından kaldırıldı

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi dairenin sahibi tarafından satışa çıkarılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı ilgili siteden kaldırıldı.

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CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi daire sahibi tarafından satışa çıkarıldı.

Bir dönem CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını da yapan Mustafa Kemal Çiçek, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bıraktıktan sonra kullanmaya başladığı çalışma ofisinin satışa çıktığını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi 43 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Ayrıca, ofise ait görüntüler de paylaşıldı. 


YAYINDAN KALDIRILDI
Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı ilgili siteden kaldırıldı.
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