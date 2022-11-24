Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu uyarısı doğru çıktı: İstanbul'da 3 buçuk ton metamfetamin yakalandı /24 Kasım 2022 11:13

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu uyarısı doğru çıktı: İstanbul'da 3 buçuk ton metamfetamin yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her yere yayılıp salgın haline geldiği ile ilgili uyarıda bulunduğu metamfetamine yönelik İstanbul'da operasyon yapıldı. Operasyonlarda sadece bir haftada 3 ton 533 kilo metamfetamin yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de, tek seferde en yüksek metamfetamin uyuşturucusunun İstanbul’da ele geçirildiğini açıkladı.

TEK SEFERDE YAKALANAN EN YÜKSEK METAMFETAMİN
İstanbul’da 16-23 Kasım tarihleri arasında 3 ton 533 kilo metamfetaminin yakalandığını kaydeden Soylu, 12 kişinin tutuklandığını, 10 kişi hakkında ise adli işlemlere devam edildiğini belirtti. Soylu’nun Twitter hesabından yakalanan metamfetamine ilişkin paylaşımı şöyle:
“Türkiye’de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması,

KILIÇDAROĞLU METAMFETAMİN SALGINI UYARISI YAPMIŞTI
Başta İstanbul olmak üzere her şehirde kullanımı yaygınlaşıp ilkokullara kadar giren metamfetamin ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu durumun salgın halini aldığını açıklamıştı. Afganistan üzerinden Türkiye’ye sokulan metamfetamin ile gençlerin zehirlendiğini belirten Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası çok sayıda kentte uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.
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