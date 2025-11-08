Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ofisi adresi belli oldu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu’nun, kendisinin kullandığı hukuk ofisini çalışma ofisi olarak kullanmaya başladığını duyurdu. “Güdümlü medyanın ve trollerin aylardır Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine ilişkin giderleri karşılamakta zorlanacağını söyleyerek saldırdıklarını” söyleyen Çelik, Kılıçdaroğlu’nun maaşı dışında geliri olmadığını kaydetti. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun memleket için siyaset üretmeye ve bu bağlamda misafirlerini kabul etmeye başladığını bildirdi.



Gazeteci ve eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ve çalışma arkadaşlarının Kılıçdaroğlu’nun satış işlemi tamamlanan Ankara’daki ofisini boşaltmasının ardından yine aynı mahallede bulunan bir çalışma ofisine taşındığını aktarmıştı. Çelik’in paylaşımında yer alan bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun avukatının hukuk ofisine taşındığı öğrenildi. Çelik, paylaşımında Halk TV, Sözcü gazeteci ve televizyonu ile Cumhuriyet gazetesini de etiketledi.



Çelik’in ilgili paylaşımının tamamı şöyle:



“Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin farkında olmayan zavallılara…



Güdümlü medyanın ve trollerin aylardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine ilişkin giderleri karşılamakta zorlanacağını söyleyerek saldırmaları;



Genel Başkanımızın alnının teri ile kazandığı maaşından başka geliri olmadığının, hırsızlığa-rüşvete ve yolsuzluğa ne derece düşman olduğu gerçekliğinin ilanı olmuştur.



Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu;

bugüne dek kendisine hizmet ederken kullandığım hukuk ofisini,

kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır.



Yeni çalışma ofisinde Sayın Genel Başkanımız, memleket için siyaset üretmeye ve bu bağlamda misafirlerini kabul etmeye başlamıştır.”