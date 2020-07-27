Kılıcını al, Ayasofya'nın önüne gel!

Eski milletvekili emekli yarbay Tevfik Diker, Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar." sözleri ile Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı belirtilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı düelloya davet etti.





"Kılıcını kınından çıkarsın, okusun-üflesin Ayasofya'nın önüne gelsin." diyen Diker, Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.







"BEN BU KILIÇTAN ETKİLENDİM, DÖVÜŞELİM"





Diker, "Ali Erbaş’ın kılıcının sağ kısmı haç işaretini andırıyor. Erbaş kılıcını kınından çıkarsın, okusun-üflesin Ayasofya’nın önüne gelsin. Ben bu kılıçtan etkilendim. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay olduğum için bana da bir kılıç ve tabanca verildi. Ben de kılıcımla gideyim, dövüşelim." dedi.





Emekli yarbay Tevfik Diker (sağda), Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya önünde kılıçla dövüşmeye davet etti.





Diker, "Bizi yüz binler de izlesin. Kazananın ben olacağıma inanıyorum. Kazandıktan sonra Anıtkabir’e gideceğim, kullandığım kılıçla Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunup, selam vereceğim." diye konuştu.





Sözcü gazetesine mülakat veren Tevfik Diker, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a karşı Atatürkçü Düşünce Derneği, Emekli Subaylar Derneği, İyi Parti başta olmak üzere "Atatürkçüyüm" diyen herkesi suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.





Diker, “Atatürk'e vefa borcumu ödemek için Ali Erbaş hakkında bugün suç duyurusunda bulunacağım.” dedi.





DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ: VAKFEDİLENİ ÇİĞNEYEN LANETE UĞRAR





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar." ifadelerini kullanmıştı.





Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.