Kılıçlar çekildi, Erdoğan'ın kızını kim savundu?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 2012 yılında imza attığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye hazırlanması AKP içinde kılıçların çekilmesine sebep oldu.





İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olduğunu açıklayan AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini ifa ettiği Kadın ve Demokrasi Derneği'ne (KADEM) yönelik eleştirilere Mehmet Metiner cevap verdi.





YANDAŞ METİNER'DEN ABDURRAHMAN DİLİPAK'A: KİME KILIÇ GÖSTERİYORSUN?





"Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz? KADEM düşmanımız mı bizim?" diyen Metiner, Yeni Akit gazetesi yazarı Abddurrahman Dilipak'a veryansın etti.







Metiner, Star'da yayımlanan makalesinde, "O günlerde bu sözleşmeyi eleştiren hiç kimsenin varlığını hatırlamıyorum. Ne öncesinde ne mecliste kabul edilirken. Bugün sözleşme karşıtlığını şahsi kahramanlığa veya Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a karşı bir tür güç gösterisine dönüştürmek isteyen malum zevat o gün neredeydi?" sorusunu yöneltti.





"OY-MOY YOK NOKTASINA KADAR TAŞIDILAR"





Metiner'in şu sözleri AKP içindeki kazanın nasıl fokurdadığının itirafı oldu: "Aradan dokuz yıl geçtikten sonra kızılca kıyamet kopartıyorlar. En fenası işi 'Erdoğan’ın/Ak Parti’nin sonu olur. Oy-moy yok!' noktasına taşıyorlar? Sözleşmenin o tarihteki mimarı Fatma Şahin’e o günlerde övgüler yağdıranlar ne oldu da bugün nahoş sözlerle saldırıda bulunma gereği duydular?"





Metiner şöyle devam etti: "Her seferinde Cumhurbaşkanımızın muhterem kızı Sümeyye Erdoğan’ın ve dolayısıyla KADEM’in adını bizzat anarak bizim mahallemizde husumet tohumları ekmek de neyin nesidir, hangi akla hizmettir? Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz? Yeni bir Sıffin savaşı çıkartmak değilse niyetiniz lütfen üslubunuza dikkat edin."





ERDOĞAN AİLESİNİN KURDUĞU KADEM'İ SAVUNDU





Metiner, "Kimilerimiz de topyekun sözleşme karşıtlığı yapıyor. Bu görüş ayrılığı KADEM’in sözleşme üzerinden eleştirilen menfi ve yıkıcı anlayışa sahip çıktığı anlamına gelmez ki KADEM’i kalkıp o birileriyle aynı karenin içine yerleştiriyorsunuz. Yapmayın etmeyin lütfen!" yorumunu yaptı.







Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner'in damadı Kayseri'de rüşvet çetesi kurdu.





Metiner'in damadının Kayseri'de başta Boydak ailesinin fertleri olmak üzere Hizmet Hareketi'ne yakın işadamlarını "Hakkında terör soruşturması var. Para ver kapatalım." diye tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.