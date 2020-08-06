Kılıçlar çekildi, Erdoğan'ın kızını kim savundu?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 2012 yılında imza attığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye hazırlanması AKP içinde kılıçların çekilmesine sebep oldu.
İstanbul Sözleşmesi'nin yanında olduğunu açıklayan AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini ifa ettiği Kadın ve Demokrasi Derneği'ne (KADEM) yönelik eleştirilere Mehmet Metiner cevap verdi.
YANDAŞ METİNER'DEN ABDURRAHMAN DİLİPAK'A: KİME KILIÇ GÖSTERİYORSUN?
"Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz? KADEM düşmanımız mı bizim?" diyen Metiner, Yeni Akit gazetesi yazarı Abddurrahman Dilipak'a veryansın etti.
Metiner, Star'da yayımlanan makalesinde, "O günlerde bu sözleşmeyi eleştiren hiç kimsenin varlığını hatırlamıyorum. Ne öncesinde ne mecliste kabul edilirken. Bugün sözleşme karşıtlığını şahsi kahramanlığa veya Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a karşı bir tür güç gösterisine dönüştürmek isteyen malum zevat o gün neredeydi?" sorusunu yöneltti.
"OY-MOY YOK NOKTASINA KADAR TAŞIDILAR"
Metiner'in şu sözleri AKP içindeki kazanın nasıl fokurdadığının itirafı oldu: "Aradan dokuz yıl geçtikten sonra kızılca kıyamet kopartıyorlar. En fenası işi 'Erdoğan’ın/Ak Parti’nin sonu olur. Oy-moy yok!' noktasına taşıyorlar? Sözleşmenin o tarihteki mimarı Fatma Şahin’e o günlerde övgüler yağdıranlar ne oldu da bugün nahoş sözlerle saldırıda bulunma gereği duydular?"
Metiner şöyle devam etti: "Her seferinde Cumhurbaşkanımızın muhterem kızı Sümeyye Erdoğan’ın ve dolayısıyla KADEM’in adını bizzat anarak bizim mahallemizde husumet tohumları ekmek de neyin nesidir, hangi akla hizmettir? Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz? Yeni bir Sıffin savaşı çıkartmak değilse niyetiniz lütfen üslubunuza dikkat edin."
ERDOĞAN AİLESİNİN KURDUĞU KADEM'İ SAVUNDU
Metiner, "Kimilerimiz de topyekun sözleşme karşıtlığı yapıyor. Bu görüş ayrılığı KADEM’in sözleşme üzerinden eleştirilen menfi ve yıkıcı anlayışa sahip çıktığı anlamına gelmez ki KADEM’i kalkıp o birileriyle aynı karenin içine yerleştiriyorsunuz. Yapmayın etmeyin lütfen!" yorumunu yaptı.
Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner'in damadı Kayseri'de rüşvet çetesi kurdu.
Metiner'in damadının Kayseri'de başta Boydak ailesinin fertleri olmak üzere Hizmet Hareketi'ne yakın işadamlarını "Hakkında terör soruşturması var. Para ver kapatalım." diye tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.
NECMETTİN NURSAÇAN'IN OĞLU İLE METİNER'İN DAMADI...
Samanyohaber'de 8 Ekim 2019'da yayımlanan haber yorumda şu çarpıcı bilgiler yer almıştı:
"Metiner’in damadı ünlü petrol dağıtım şirketlerinden birinin Kayseri bayii olarak akaryakıt istasyonu işletiyor.
Metiner'in damadı, Kanal 7 ekranlarında cuma sohbetleri yayımlanan Necmettin Nursaçan’ın oğlu Tahir Nursaçan, “sahte hoca” diye bilinen Ali Çamlı ve Ramazan Bedir dörtlüsü, AKP’nin Hizmet Hareketi mensuplarına karşı yürüttüğü cadı avını tam anlamıyla ranta çevirmiş.
Bu dörtlünün bir de medya tetikçisi var: Cem Küçük. O da sık sık Kayseri’ye geliyor ve çete tarafından 5 yıldızıl otellerde VIP muamele ile ağırlanıyor.
Küçük aldığı malumatları Türkiye gazetesinde köşe yazısı olarak yayımlıyor.
TGRT Haber televizyonunda sık sık yorumların arasına Kayseri’yi, Boydakları ilave ederek birilerine örtülü mesaj veriyor.
Yorumları ile işbirliği yaptığı dörtlü çetenin önünü açıyor, algı ile kamuoyunu şekillendiriyor.
ÇETENİN İÇİNDE HÂKİM-SAVCILAR DA VAR
4+1 kumpas çetesine lojistik sağlayan avukatlar, işadamları, gazeteciler, polisler, hâkim ve savcılar da var tabii.
Çetenin tehdit ettiği ve para aldığı işadamlarından birinin ismi bende şimdilik mahfuz! İsmini kendisinin ve ailesinin can ve mal emniyeti için açıklamayacağım.
Mevcut şartlarda savcılığa gitse de başının derde gireceğini söylüyor ve hâlâ çok korkuyor.
İŞTE "PETROL BULDUK" DİYEN ÇETENİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmaları ve hüküm tesis edilen davaları “petrol bulduk” diye niteleyen bu çete şöyle çalışıyor:
Hizmet Hareketi’ne yakın işadamlarına aracılar vasıtası ile haber gönderiliyor.
Metiner’in damadının benzinliğinde ya da Erciyes Dağı’ndaki otellerin restoranlarında bu işadamları ile yüz yüze görüşülüyor.
Metiner’in damadı, işadamı tutuklanmış ise yakınlarından biri ile temasa geçiyor.
Hapiste olanlar için hem tahliye hem de beraat garantisi veren çete hakkında hiçbir adli tahkikat olmayan işadamlarına ise, “Gizli soruşturma dosyan var. Terör örgütü üyeliğinden her an tutuklanabilirsin.” diyor.
Bu şekilde ümitlendirilen ya da ürkütülen kimselerden 250 bin dolardan 1 milyon dolara kadar geniş bir skalada rüşvet talep ediliyor.
Rüşvette aslan payı hâkim-savcı ve polis amirlerine dağıtılıyor. Sırf bu kirli işleri takip eden avukatlar türedi Kayseri’de.