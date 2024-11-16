Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçlı yemin eden teğmenler 'ihraç' talebiyle disipline sevk edildi /16 Kasım 2024 15:28

Kılıçlı yemin eden teğmenler 'ihraç' talebiyle disipline sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin sonrası başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun 'ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

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Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" açıklamalarını yapmıştı.

TEBLİĞAT YAPILDI

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.
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