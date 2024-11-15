Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçlı yemin krizinde flaş gelişme: Soruşturma tamamlandı /15 Kasım 2024 22:05

Kılıçlı yemin krizinde flaş gelişme: Soruşturma tamamlandı

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenlerin kılıçlı yemin etmesi beraberinde tartışmaları getirmişti. Haklarında inceleme başlatılan teğmenlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın tamamlandığı ve bir teğmenin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği bildirildi. Öte yandan dönem birincisi olan teğmen Ebru Eroğlu’nun da tebliğ beklediği öğrenildi.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, bir araya gelip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

TEĞMENLER HAKKINDA İHRAÇ TALEBİ

Sınıf okulunda eğitimde olan dönemin öğrenci alay kıdemlisi bir teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edildi. Dönem birincisi olan ve diplomasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan teğmen Ebru Eroğlu’nun da tebliğ beklediği öğrenildi.

TELE1’in edindiği bilgiye göre teğmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 20’inci maddesinin C fıkrasından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ediliyor.

Kanunun 20’nci maddesi "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler” başlığını konu edinirken C fıkrası şöyle:

“Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.”
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