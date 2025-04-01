Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçlı yemin krizinde sıcak gelişme: İhraç edilen komutanlar da dava açtı! /01 Nisan 2025 19:53

Kılıçlı yemin krizinde sıcak gelişme: İhraç edilen komutanlar da dava açtı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerin ardından Piyade Komando Albay Alper Topsakal ile Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu da harekete geçti. Komutanlar, yürütmenin durdurulması için yargıya gitti.

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Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan mezuniyet törenine teğmenlerin "kılıçlı yemin"i damga vurdu. Tartışmaları beraberinde getiren törenin ardından teğmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) beş teğmen ile ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin YDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Sürecin ardından beş teğmene ve üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildi.

Teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar TSK'ya geri dönmek için dava açtı.

BİR DAVA DAHA
5 teğmenin ardından "disiplinsizliğe engel olmadıkları" iddiasıyla ihraç edilen, nöbetçi komutan olarak görev yapan Piyade Komando Albay Alper Topsakal ile Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu da harekete geçti.

Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, Alper Topsakal ile Halit Türkoğlu ihraç kararına yönelik yürütmenin durdurulması talebi için dava açtı. Ankara İdare Mahkemesi’ne açılan davada kararın iptali istenirken disiplinsizliğe engel olmama durumu olmadığının altı çizildi.
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