Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçlı yemin krizinde sıcak gelişme: Teğmenlerin komutanı için verilen ihraç kararı iptal edildi /01 Aralık 2025 15:22

Kılıçlı yemin krizinde sıcak gelişme: Teğmenlerin komutanı için verilen ihraç kararı iptal edildi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atılması ve kılıçlı yemin töreninin ardından Okul Komutan Vekili Albay Alper Topsakal hakkında verilen ihraç kararının iptal edildiği iddia edildi.

SHABER3.COM

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atılması ve kılıçlı yemin töreninin ardından Okul Komutan Vekili Albay Alper Topsakal hakkında verilen ihraç kararının iptal edildiği öne sürüldü.

Gazeteci Müyesser Yıldız, iptal kararının oy birliği ile alındığını yazdı. Yıldız, "Gerekçe yönünden oyçokluğuyla alınan iptal kararında; Mahkeme Başkanı ve bir üye, ihracın 'orantısız' olduğunu belirtirken bir üye, somut olarak işlenmiş herhangi bir suç olmadığı yönünde görüş bildirdi." ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçlı yemin krizinde sıcak gelişme: Teğmenlerin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:36