Kılıçlı yemin krizinde sıcak gelişme: Teğmenlerin komutanı için verilen ihraç kararı iptal edildi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atılması ve kılıçlı yemin töreninin ardından Okul Komutan Vekili Albay Alper Topsakal hakkında verilen ihraç kararının iptal edildiği öne sürüldü.





Gazeteci Müyesser Yıldız, iptal kararının oy birliği ile alındığını yazdı. Yıldız, "Gerekçe yönünden oyçokluğuyla alınan iptal kararında; Mahkeme Başkanı ve bir üye, ihracın 'orantısız' olduğunu belirtirken bir üye, somut olarak işlenmiş herhangi bir suç olmadığı yönünde görüş bildirdi." ifadesini kullandı.