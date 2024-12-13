Kılıçlı yemin krizinde teğmenlerin ihracı istenmişti: WhatsApp mesajlarının aslı ortaya çıktı

















TUZLA PİYADE OKULU'NDAKİ YAZIŞMALARI KULLANDILAR

30 Ağustos 2024’te düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyetine "kılıçlı yemin" töreni damga vurmuştu.Kılıç çatma töreni yapan mezuniyetteTeğmen Ebru Eroğlu ve beş teğmen Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.Sosyal medyada paylaşılan bazı gönderilerde, görüntülerin disipline sevk edilen teğmenler arasındaki WhatsApp konuşmalarını gösterdiği iddia edildi.teyit.org'dan Öyküm Hüma Keskin'in haberine göre; tersine görsel arama sonuçları, WhatsApp görüntülerinin başka bir teğmen grubunun 2023’teki yazışmalarına ait olduğuna işaret etti.Tuzla Piyade Okulu’nda, 10 Kasım 2023’te düzenlenen anma töreninde yakalarına Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayan bir grup teğmen ile onlara tepki gösteren başka teğmenler arasında kavga çıktığı iddiaları basına yansımış, olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Aynı olayla ilişkili, Tuzla Piyade Okulu'nda bazı askerlerin namaz kıldıkları gerekçesiyle "Atatürk düşmanı", "tarikatçı-cemaatçi" gibi ifadelerle fişlendikleri ve darp edildikleri iddiaları da gündeme gelmişti.Bahsi geçen WhatsApp yazışmaları da ilk kez 19 Aralık 2023’te, Tuzla Piyade Okulu’nda soruşturma başlatılan teğmenlerin arasındaki yazışmalarla ilişkili olduğu iddiasıyla basına yansıdı.Milli Savunma Bakanlığı, 20 Aralık 2023’te açıklama yaparak konuyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını, sorumlu personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Şubat 2024’te sonuçlanan yeni değerlendirmelerle, olaya karışan bazı personellerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden kesin olarak ihraç edilmesine karar verildi. DW’nin ulaştığı teğmenlerin ihraç kararındaki WhatsApp konuşmalarında "Allah gibi taptığınız şeyhler…" ifadelerinin bulunduğunun aktarılması, yazışma görüntülerinin bu olayla ilişkili olduğunu kanıtlıyor.Ayrıca, yazışma görüntülerinde, WhatsApp grubunun adının "KHO 174. Dönem mezunları" olduğu görülüyor. Ancak, 30 Ağustos 2024’te "kılıçlı yemin" törenini organize ettiği iddia edilen Teğmen Ebru Eroğlu ve dönem arkadaşları, Kara Harp Okulu'nun 175'inci dönem mezunu idi.