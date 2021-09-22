Kılıf hazır, beğenmedikleri anketçiyi hapse atacaklar!

Cumhur İttifakı’nın oy oranının kamuoyu araştırmalarında her geçen gün azalması iktidar ortaklarını harekete getirdi. MHP’li Mevlüt Karakaya’nın 2018 yılında kamuoyu araştırma şirketleri ile ilgili kanun teklifi gündeme alınması kararlaştırıldı.





Havuz medyasında yer alan habere göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya imzalı Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi’yle araştırmacı yayınlanan bir araştırmasını kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşacak. Araştırmacı, “veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla” yükümlü olacak.





ŞİRKETLERE TÜİK KONTROLÜ İSTENİYOR





Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapacak.





Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek. “Manipülasyon yaptığı” tespit edilen araştırma şirketine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.