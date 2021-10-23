Samanyolu Haber /Gündem / "Kılınıza dokunamaz" /23 Ekim 2021 15:18

"Kılınıza dokunamaz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerine tepki göstererek, "Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Siz görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz” dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Toplantısı’nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik, “18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin” çağrısının ardından kamuoyunda başlayan tartışmaya ilişkin bu sefer Erdoğan konuştu. 

Erdoğan “2023 senesi yaklaştıkça CHP’nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Niye? Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler” ifadelerini kullandı. 
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