Samanyolu Haber /Gündem / Kilis'e 3 roket düştü /22 Kasım 2022 22:57

Kilis'e 3 roket düştü

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı Bölgesi'ne Suriye'nin kuzeyinden atılan 3 roket düştü. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

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Bu gece Tel Rıfat kırsalından ateşlenen 3 roket mermisi, Kilisin Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş araziye düşüp patlayan mermiler, herhangi bir can kaybına yol açmadı. 

Konuyla ilgili Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtilerek, "22.11.2022 tarihinde saat 21:25 sularında Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis'te sınır hattına düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" denildi.

Kilis’e pazar günü yapılan roketli saldırıda 1 asker ile 7 polis memuru yaralanmıştı

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