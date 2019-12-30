Kilisede saldırı anı kamerada!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde West Freeway Kilisesi'nde Pazar ayini yapılırken bir kişi silahlı saldırı düzenlendi.





Teksas'ta bir kilisede düzenlenen silahlı saldırı yerel saatle 11:50 sıralarında gerçekleşti.





KİLİSEDE SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA





Kilisenin güvenlik kameresının kaydettiği görüntülere göre kilisede bir kişi ayağa kalkarak biriyle konuştu.





Konuştuğu kişi arka sıralardaki bir başka kişiyi işaret etti ve saldırgan, elindeki silahı işaret edilen kişiye ateşlemeye başladı.





Saldırgan ardından ilk konuştuğu kişiye de ateş etti. İki kişi de hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.







Kilisedeki bir diğer kişi ise saldırganı fark ettiği anda silahını çıkararak ateş etti. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.







Dehşet dolu dakikalardan sonra açıklama yapan kilise papazlarından Britt Farmer, "Bugün iki mükemmel insanı kaybettik, fakat daha kötüsü de olabilirdi. Bize, kendimizi koruma fırsatını bize verdiği için devletimize minnettarım." dedi.





2019 yılı eylül ayında Teksas eyaletinde yürürlüğe giren kanuna göre silah ruhsatı olan kişiler, silahlarını ibadet mekânlarında da yanlarında taşıyabiliyor.





Kilisenin bulunduğu bölge polis tarafından ablukaya alındı.