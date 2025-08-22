Kilit isim Aziz İhsan Aktaş hakkında flaş karar!

İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.





Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası kapsamında, “örgüt lideri” olduğu iddia edilen önce tutuklanan ardından “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilen ve “ev hapsi” kararı verilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı.





2 İSMİN DAHA "EV HAPSİ" KARARI KALDIRILDI

İBB Başkan Danışmanı Erkan Yıldız ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın da "ev hapsi" kararlarının kaldırıldığı bildirildi.







