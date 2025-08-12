Samanyolu Haber /Gündem / Kilit isimden flaş iddia: Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için sahte diploma aldı /12 Ağustos 2025 13:47

Kilit isimden flaş iddia: Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için sahte diploma aldı

Sahte diploma skandalının kilit ismi Ziya Kadiroğlu, Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi'nin emriyle Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'na sahte diploma işlemi yaptıklarını iddia etti.

Sahte diploma skandalının yankıları sürerken, diplomasının 'sahte' olduğu ortaya çıkan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'na ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre; sahte diploma çetesi lideri Ziya Kadiroğlu verdiği ek ifadesinde "Kayıhan Osmanoğlu'nun gelecekte Cumhurbaşkanı adaylığı için diplomaya ihtiyacı olduğu söylendi" dedi.

Sahte diploma çetesi lideri Ziya Kadiroğlu mektubunda, Cumhurbaşkanlığından olduğunu iddia eden A.E. adlı kişinin ricası üzerine İnönü Üniversitesi’nin sistemine girdiğini, M.K. adlı kişiyi hukuk fakültesi mezunu gösterdiğini itiraf etti.

ALSANCAK PARTİSİ BAŞKANI ÇELEBİ'NİN ADINI VERDİ!
Kadiroğlu, Sincan Cezaevi’nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği ifadede; Alsancak Partisi Başkanı Nuri Çelebi’nin de adını verdi.

Ziya Kadiroğlu, “Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun işlemini Çelebi’den aldığı emirle” yaptığını, Çelebi’nin kendisine "Osmanoğlu’nun gelecekte Cumhurbaşkanı adaylığı için diplomaya ihtiyacı olduğunu söylediğini" ileri sürdü.
