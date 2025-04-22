Kilolarca altın ve yüklü dövizle yakalanan AKP bürokratı kendini bakın nasıl savundu?

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yürütülen soruşturmada çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı.





Gazeteci Tolga Şardan’ın aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir CİMER ihbarı üzerine harekete geçti.





Acar’ın evinde yapılan aramada, 26 kilogram külçe altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Acar, bu bulguların ardından “rüşvet ve yolsuzluk” suçlamalarıyla tutuklandı.





"AYLIK GELİRİM 3 MİLYON LİRA"

Acar, 27 Mart’ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi.





Yaklaşık 26 yıl boyunca DHMİ’de görev yapan ve Kasım 2024’te emekli olan Acar, aylık gelirinin 3 milyon TL olduğunu belirtti. Geçimini emekli maaşı, kira gelirleri, bankalardaki faiz getirileri, borsa ve kripto para yatırımları ile yurt dışına verdiği danışmanlık hizmetlerinden sağladığını öne sürdü.





Acar ifadesinde mal varlığını şöyle açıklamaya çalıştı:





“Ben 2024 yılının 11’inci ayında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden müşavir olarak emekli oldum. Düzenli olarak emekli aylığı almaktayım. Haricinde kira gelirlerim bulunmaktadır. Bunların dışında ise bankalarda bulunan paralarımdan faiz geliri elde etmekteyim. Ayrıca borsa, bitcoin hesaplarımdan da gelirim bulunmaktadır. Yine yurt dışına kendi profesyonel alanım olan mimarlık ve havacılıkla ilgili zaman zaman danışmanlık hizmetleri de vermekteyim. Bu işlemlerden 2025 yılının mart ayı itibari ile yaklaşık 3 milyon TL aylık gelirim bulunmaktadır





Soruşturmada, Acar’a kayıtlı mal varlığı da mercek altına alındı. Acar, kendisine ait olan mülk ve araçları sıralarken de bir türlü alım tarihlerini hatırlayamadı.





Tüm bu taşınmazları ne zaman ve hangi bedelle edindiğini “tam olarak hatırlamadığını” söyleyen Acar, bu bilgilerin ilgili kurumlardan temin edilebileceğini belirtti.





VakıfBank’ta yaklaşık 40 milyon TL’lik döviz, altın, gümüş ve borsa yatırımlarının bulunduğunu ifade etti. Ayrıca bankada iki kiralık kasası olduğunu, ancak içeriğini net hatırlamadığını söyledi.





Acar şunları sarf etti:





Adıma kayıtlı Mercedes marka araç bulunmakta. Bu aracı hatırladığım kadarıyla iki yıl önce satın aldım. Kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum.





İstanbul Sultanbeyli’de Sinpaş Liva sitesinde 1+1 dairem bulunmaktadır. Ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya satın aldığımı tam olarak hatırlamıyorum.





Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde iki adet 2+1, bir adet 1+1 dairem bulunmaktadır. Bunları 2024 yılında satın aldım. Daireleri tapuda belirtilen fiyatlar üzerinden satın aldım. Tam tutarı hatırlamıyorum.





Ankara ili Çankaya ilçesi Vedat Dalokay Caddesi’nde iki adet dükkân bulunmaktadır. Bu dükkânları ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya aldığımı da hatırlamıyorum.





Mersin ili Mezitli ilçesinde iki adet müstakil evim bulunmaktadır. Bunları da ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum.





Yine Mersin ili Yenişehir ilçesinde bir adet 3+1 apartman dairem bulunmaktadır. Bunu da ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum.





Adıma kayıtlı olan evi, dükkânı ve aracı ne zaman ve kaç paraya aldığımı tam olarak hatırlayamadım. Ancak ilgili kurumlardan talep edilmesi halinde edinme tarihlerim ve kaç paraya satın aldığım ortaya çıkacaktır.





Adıma kayıtlı Vakıflar Bankası’nda hesap bulunmaktadır. Bu banka hesabında altın, döviz, gümüş ve borsa hesaplarım da hatırladığım kadarıyla toplam 40 milyon TL civarı para bulunmaktadır.





Adıma kayıtlı Vakıflar Bankası’nda iki adet kiralık kasa bulunmaktadır. Bu kasalarda da birikimim vardır. Ancak birikim tutarlarını ve kasada neler olduğunu şu an için tam olarak hatırlayamıyorum.





BAKANLIK DA ŞİKAYETÇİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da 21 Şubat 2025’te savcılığa suç duyurusunda bulunarak, Acar’ın gelirine oranla yüksek mal varlığı edindiğini, bazı mal varlıklarını gizlediğini ve şüpheli banka hareketlerinin bulunduğunu belirtti.





BAKAN'IN KARDEŞİNDEN RÜŞVET ALDI İDDİASI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade veren O.E., Acar’ın, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi ve iflas eden AtlasJet’in sahibi Murat Ersoy’dan para aldığını öne sürdü. Acar, bu iddiayı reddederek Ersoy ile sadece bayramda mesajlaştığını söyledi. Murat Ersoy da rüşvet iddialarını yalanladı.





ACAR: AMAÇ HÜKÜMETİ YIPRATMAK

Acar, ifadesinde görev yaptığı dönemde havacılık sektörünün yükselişe geçtiğini, kendisinin “gözde bürokrat” olarak görüldüğünü ve düğün ile çocuklarının doğum ve sünnetlerinde yüksek miktarda hediye aldığını belirtti. Hakkındaki suçlamaların hükûmeti yıpratma amacı taşıdığını iddia etti.







