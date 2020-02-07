Kilometrelerce ayakta gittiler yine de çekik gözlü kişinin yanına oturmadılar

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Göktürk’ten Levent’e giden bir belediye otobüsünde çekik gözlü bir yolcunun yanına kimsenin oturmadığını yazdı. Semercioğlu, “Koronavirüs modern zaman vebası olmuş durumda.” Düşüncesini dile getirdi.







Semercioğlu, “Radyoda birlikte çalıştığımız arkadaşım anlattı.Göktürk’ten Levent’e belediye otobüsüne binmiş kalabalık saatte.Bütün koltuklar dolu.Yolcular ayakta yolculuk ederken, oturanlardan tek bir kişinin yanındaki koltuk boşmuş. Bilin bakalım neden?Çekik gözlü olduğu için... Ve yol boyu o yolcunun yanına kimse oturmamış, herkes ayakta durmaya devam etmiş. Koronavirüs modern zaman vebası olmuş durumda.” ifadesini kullandı.