Samanyolu Haber /Gündem / Kilometrelerce ayakta gittiler yine de çekik gözlü kişinin yanına oturmadılar /07 Şubat 2020 10:08

Kilometrelerce ayakta gittiler yine de çekik gözlü kişinin yanına oturmadılar

Hürriyet yazarı: Belediye otobüsünde çekik gözlü yolcunun yanına kimse oturmamış

SHABER3.COM

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Göktürk’ten Levent’e giden bir belediye otobüsünde çekik gözlü bir yolcunun yanına kimsenin oturmadığını yazdı. Semercioğlu, “Koronavirüs modern zaman vebası olmuş durumda.” Düşüncesini dile getirdi.

Semercioğlu, “Radyoda birlikte çalıştığımız arkadaşım anlattı.Göktürk’ten Levent’e belediye otobüsüne binmiş kalabalık saatte.Bütün koltuklar dolu.Yolcular ayakta yolculuk ederken, oturanlardan tek bir kişinin yanındaki koltuk boşmuş. Bilin bakalım neden?Çekik gözlü olduğu için... Ve yol boyu o yolcunun yanına kimse oturmamış, herkes ayakta durmaya devam etmiş. Koronavirüs modern zaman vebası olmuş durumda.” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kilometrelerce ayakta gittiler yine de çekik gözlü kişinin... Sonraki Haber >>

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Tarihi tren garı küle döndü!

Tarihi tren garı küle döndü!

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

CNN Türk yine sansürledi!

CNN Türk yine sansürledi!

3 bin 700 bin yolcu karantinada

3 bin 700 bin yolcu karantinada

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:11