Samanyolu Haber /Gündem / Kilometrelerce uzunluğunda "sarı kuyruk" /02 Ocak 2021 20:28

Kilometrelerce uzunluğunda "sarı kuyruk"

İstanbul'da taksiciler taksimetreyi zamlı tarifeye göre ayarlatmak için kilometrelerce uzunluğundaki kuyrukta bekledi.

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İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının akabinde taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için bugün de Yenikapı Etkinlik Alanı’na akın etti.

Dün sabah saatlerinde oluşan kilometrelerce kuyruk, ikinci günde de devam etti. Düne nazaran araçların sabah saatlerinde alana toplu şekilde alınmayıp, gruplar halinde zabıta ekipleri kontrolünde alındığı görüldü.

İSTANBUL'DA TAKSİ ARTIK YÜZDE 11 DAHA PAHALI

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 11'lik zam yapılmıştı. Yeni tarifeye göre, taksi indi-bindi ücreti 15 liraya, taksimetre açılışı 5 liradan 5 lira 55 kuruşa, kilometre başı ücret ise 3 lira 10 kuruştan 3 lira 45 kuruşa çıktı.
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