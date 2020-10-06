Kim bu 145 bin TL maaş alan personel?

Sayıştay’ın Ticaret Bakanlığı’yla ilgili raporunda çarpıcı bir bilgi yer aldı.





Ticaret Bakanlığı’yla ilgili raporda konuyla ilgili şunlar kaydedildi: “Ayrıca bazı personel ödemelerinde, aylık maaş tutarlarının çok fahiş tutarlara ulaştığı görülmüştür. Örneğin, destek kapsamında bir personelin aylık brüt maaşının 140 bin 595 TL (destek brüt üzerinden sağlanmaktadır) olduğu görülmüştür. Söz konusu tutarın içinde olmaması gereken ödeme kalemlerinin olduğu görülmüş olup, tahsili yoluna gidilmektedir.”





MİLLETE IBAN NUMARASI VEREN HÜKÛMET BU MAAŞI NASIL İZAH EDECEK?





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Ekonominin niye bu kadar kötü olduğunu gösteren bir örnek de ne yazık ki Sayıştay Raporunun Ticaret Bakanlığı ile ilgili kısımda ortaya çıkmıştır.” dedi.





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sayıştay raporunda geçen vahim iddialara mukabil sessiz.





Sümer, “Millete IBAN numarası veren, esnafı, asgari ücretliyi yaşam derdine mahkûm eden iktidar bir kişiye 140 bin lira aylık maaş öderken ne yazık ki hiç vicdanı sızlamamış. İşin daha vahim yanı aslında maaş belirlenirken de yasal olarak bir üst sınırın olmaması.” dedi.





“DEVLETİN EKONOMİSİNİN NE DENLİ HOYRATÇA KULLANILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR”





Orhan Sümer, ayrıca şunları kaydetti: “Sayıştay Raporları her ne kadar bilgileri gizler şekilde hazırlansa dahi bir çok konuda devletin ekonomisinin ne denli hoyratça kullanıldığı görülmektedir. Özellikle yurt dışı desteklemeleri adı altında yandaş firmalar on binlerce dolar desteklenmiş, çalışanlar üzerinden fahiş fiyatlı maaşlar belirlenmiş ve bu durum halen devam etmektedir."



