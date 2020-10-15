Kim bu Ankara'daki ağabey?

Ceylan, şirketin Lapseki'nin Çamyurt, Dumanlı, Beyçayırı köyleri bölgesinde işe başladığını, ruhsat alanının dışında imar izni olmadan başvuru yaptığı tribünlerden 7'sine ret, bir tanesine "olur" verildiği hâlde bir başka şirketin maden sahasını işgal edip, şahıs arazilerini usulsüz kiralayarak ormanı tahrip edip inşaat yaptığını söyledi.

SONE ENERJİ KİMSEYİ KALE ALMIYOR





"SİZ İŞE BAŞLAYIN, GERİSİNİ HÂLLEDERİZ"

Özgür Ceylan, Sone Enerji proje müdürünün İl Genel Meclisi'nde sarf ettiği sözleri aktardı: “Biz bütün işlerimizi böyle yapıyoruz, kaçak bir şekilde işe başlayıp cezamızı yiyip evrak işlerini sonradan uyduruyoruz, Ankara'dan patronlarımız gerekli temasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile yapmış, siz işe başlayın, gerisini biz hallederiz.”





Bu sözlerin "tam Yeni Türkiye manzarası" olduğunu belirten Ceylan, “Soruyorum size: Bu şirketin Ankara'daki ağabeyi kim?” sorusunu yöneltti.





Özgür Ceylan konunun takipçisi olacağını belirterek, "Sone Enerji ve EPDK’daki Ağabey hakkında gerekli soruşturma başlatılmalı." dedi.

Özgür Ceylan, İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Meclis Araştırma ve Hukuk Komisyonlarının hazırladığı rapora göre Orman Bölge Müdürlüğü’nün konuyu savcılığa intikal ettirmesine, Tarım İl Müdürlüğü’nün şirket tarafından tarım alanlarının işgal edildiğine dair tutanak tutarak İl Özel İdaresi’ne bildirmesine rağmen şirketin çalışmalara devam etmesini “pervasızlık” diye niteledi.