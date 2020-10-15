Samanyolu Haber /Politika / Kim bu Ankara'daki ağabey? /15 Ekim 2020 14:40

Kim bu Ankara'daki ağabey?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Lapseki’de rüzgâr enerji santrali projesinde valiliğin mühürleri kırılarak inşaata devam eden enerji şirketini Ankara'da kimin kolladığını sordu.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda "Sone Enerji" isimli şirketin Çanakkale’de yaptığı usulsüzlükler hakkında bilgi verdi. 

Ceylan, şirketin Lapseki'nin Çamyurt, Dumanlı, Beyçayırı köyleri bölgesinde işe başladığını, ruhsat alanının dışında imar izni olmadan başvuru yaptığı tribünlerden 7'sine ret, bir tanesine "olur" verildiği hâlde bir başka şirketin maden sahasını işgal edip, şahıs arazilerini usulsüz kiralayarak ormanı tahrip edip inşaat yaptığını söyledi. 

SONE ENERJİ KİMSEYİ KALE ALMIYOR

Özgür Ceylan, İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Meclis Araştırma ve Hukuk Komisyonlarının hazırladığı rapora göre Orman Bölge Müdürlüğü’nün konuyu savcılığa intikal ettirmesine, Tarım İl Müdürlüğü’nün şirket tarafından tarım alanlarının işgal edildiğine dair tutanak tutarak İl Özel İdaresi’ne bildirmesine rağmen şirketin çalışmalara devam etmesini “pervasızlık” diye niteledi.

"SİZ İŞE BAŞLAYIN, GERİSİNİ HÂLLEDERİZ"
 
Özgür Ceylan, Sone Enerji proje müdürünün İl Genel Meclisi'nde sarf ettiği sözleri aktardı: “Biz bütün işlerimizi böyle yapıyoruz, kaçak bir şekilde işe başlayıp cezamızı yiyip evrak işlerini sonradan uyduruyoruz, Ankara'dan patronlarımız gerekli temasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ile yapmış, siz işe başlayın, gerisini biz hallederiz.” 

Bu sözlerin "tam Yeni Türkiye manzarası" olduğunu belirten Ceylan, “Soruyorum size: Bu şirketin Ankara'daki ağabeyi kim?” sorusunu yöneltti. 

Özgür Ceylan konunun takipçisi olacağını belirterek, "Sone Enerji ve EPDK’daki Ağabey hakkında gerekli soruşturma başlatılmalı." dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kim bu Ankara'daki ağabey? Sonraki Haber >>

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:59