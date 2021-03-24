Kim bu becerikli ekonomi hocası: Merkez Bankası’nın son 3 başkanı ve damadın tez danışmanı

33 milyar dolarlık Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Borsa İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın Merkez Bankası’nın son 3 başkanı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tez danışmanı olduğu ortaya çıktı.





CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Arıcan’ın danışmanlık yaptığı isimlerin bürokrasideki şaşırtan yükselişini araştırdı. Bingöl, Berat Albayrak ile birlikte son iki yılda atanan dört Merkez Bankası başkanından üçünün tez danışmanlığını da yaptığını belirterek “Ya muazzam akademik başarı var ya da Türkiye’yi dolandıran bir ekonomi lobisi” dedi.





Cumhuriyet’te yer alan haberde Bingöl, şunları söyledi:





”Albayrak’ın ardından geldi: Temmuz 2018’de Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasından iki ay sonra, Erişah Arıcan, 27 Eylül 2018’de Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Aynı tarihlerde Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Arıcan, Albayrak’ın istifasının ardından da Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.





Milyarları yönetiyor: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı olan Erişah Arıcan, iki trilyon TL’lik Borsa İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda BDDK’nin yetkilendirdiği tek derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı.





Üç başkanın da danışmanı: Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tez danışmanı olan Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın tezlerine danışmanlık yaptığı Murat Çetinkaya, Murat Uysal ve Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası’nda son iki yılda atanan dört başkandan üçü oldu.”





”MİLYARLARCA DOLAR NEREDE?”





Bingöl, ekonomi yönetimindeki atama ve işlemlerde son 5 yılın detaylı şekilde araştırılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:





”Bakanlar Kurulu’nda, Merkez Bankası’nda, BDDK’de, kamu ve özel banka yönetimlerinde de hep aynı isimler var. Albayrak ve Arıcan eksenindeki atamalarla Merkez Bankası’nın milyarlarca liralık rezervi buhar oldu.





Faiz oynamaları ve döviz kurundaki değişikliklerle milyarlarca dolar ve TL el değiştirdi. Türkiye ekonomisi milyarlarca dolar fakirleşti. Hesabını kim verecek? “Dış güçlerin operasyonu”, “Faiz lobisi” diyenler, kendi düzenlerini kurmuş.





Geriye dönük olmak üzere bütün bu ilişkiler, atamalar ve milyarlık işlemler araştırılarak halkı kimin soyduğu, kimlerin bu şebeke ile zenginleştiği tespit edilmeli.”