Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir araya geldiği bir grup gazeteciye gündemi değerlendirdi.





Cumhurbaşkanlığı sisteminden geri adım atılmayacağının altını çizen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sistemi için gerekli yetki devirlerinin yapıldığını söyledi.





AKP’de “Beyefendiye soralım” şeklinde tutumlar olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan rahatsız olduğunu iddia etti.





Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kim bu Beyefendi? Ben de merak ediyorum.” dediğini aktardı.







“KOD ADI BAŞÇALAN DEĞİL, BEYEFENDİ”





Kurtulmuş’un sözleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5 yıl önceki sözlerini akıllara getirdi.





Kılıçdaroğlu, 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında internette yayınlanan ses kayıtlarının akabinde Erdoğan hakkına, “Sekiz işadamından 630 milyon dolar topluyor. Salmayı salıyor. Kimin talimatıyla? Beyefendinin talimatıyla. Orada kod adı başçalan değil, Beyefendi.” ifadelerini kullanmıştı.





ERDOĞAN KENDİSİNE "BEYEFENDİ" DENİLDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ





Erdoğan ise kendisine “Beyefendi” diye hitap edildiğini iki yıl önceki konuşmasında şöyle dile getirmişti: “Nerede işinin altından kalkamayan, nerede tembellik yapan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle sıyrılmaya çalışıyor; ‘Beyefendi böyle istiyor, Cumhurbaşkanımız böyle istiyor.”