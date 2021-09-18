Samanyolu Haber /Gündem / Kim bu 'bir koli organik yumurta' için İzmir'den Ankara'ya makam aracı gönderen bakan eşi? /18 Eylül 2021 14:28

Kim bu 'bir koli organik yumurta' için İzmir'den Ankara'ya makam aracı gönderen bakan eşi?

Türkiye'de kamuda kemer sıkma politikaları sözde kalırken Ankara kulislerinde bir bakan eşinin bir koli yumurtayı Ankara’dan İzmir’e makam aracıyla taşıttığı konuşuluyor.

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Bir bakan eşinin kendisine tahsis edilen kamu aracı ile Ankara’da özel olarak baktırdığı tavukların yumurtasını tatil için gittiği İzmir Çeşme’deki bir otele taşıttırdığı ileri sürüldü. Bu bakanın kim olduğu merak edilirken, fiyatı 25 lira civarında olan bir koli yumurta devlete binlerce liraya mal oldu.

ANKARA’DAN İZMİR’E YUMURTA SERVİSİ

Ankara kulislerine düşen iddia kamuda israfta artık sınır tanınmadığını ortaya koydu. Milli Gazete’den Sadettin İnan’ın haberine göre bir bakan eşinin tatil yaptığı İzmir Çeşme’ye, Ankara’dan organik olduğu gerekçesiyle bakanlıktan kendisine tahsis edilen araçla bir koli yumurta getirttiği öne sürüldü. Kulislerde yumurtayı götüren kamu aracının tarih, plaka ve güzergâh bilgilerine kadar konuşulması dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda hükümet yeni tasarruf tedbirleri yayınlarken bu tedbirlerin ancak lafta kaldığı da gözler önüne srilmiş oldu.
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