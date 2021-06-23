Kim bu Büyükbaba?

ABD Adalet Bakanlığı’nın Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırladığı ve “gizli” ibaresi ile 28 Nisan’da mühürlenen iddianamenin ayrıntıları “karapara aklamanın” büyüklüğünü ortaya koyuyor.







Korkmaz hakkındaki iddianamede Utah Savcılığı’nca 225 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasını isteyen ABD’nin bu süreçte önemli bir adım attığı da ortaya çıktı. ABD - Avusturya ile arasındaki suçluların iadesini düzenleyen anlaşmanın kapsamı, ABD makamları Sezgin Baran Korkmaz’ı talep etmeden kısa bir süre önce genişletilmiş ve güncellenmiş.







'BÜYÜKBABA'NIN KİMLİĞİ MERAK KONUSU





İddianamedeki en önemli ayrıntılardan birisini 'büyükbaba' bölümü oluşturuyor. Korkmaz’ın haklarında soruşturma başlatılan Kingston kardeşleri, kod ismi “büyükbaba” olan, savcılığın ismini ve hangi ülkede olduğunu belirtmediği bir hükümet yetkilisiyle olan sağlam ilişkileri nedeniyle koruyacağı, kendilerine hiç kimsenin 'büyükbaba'nın gücünden dolayı dokunamayacağını belirttiği iddia edildi. Korkmaz’ın Kingston kardeşleri korumak için 6 milyon dolar aldığı öne sürüldü. Korkmaz’ın, Kingston kardeşlere bu konudaki mesajlarının dökümü ve Kingston kardeşlerin de Korkmaz’a kendilerini “büyükbaba” aracılığı ile koruması için Türkiye’ye çeşitli zaman dilimlerinde gönderdiği 6 milyon doların kayıtları yayımlandı. Hangi ülkede olduğu belirtilmeyen 'büyükbaba'yla ilgili “Türkiye’deki siyasi ayak, siyasi aktörler kim” sorusu yanıt bekliyor...





ABD’YLE UZLAŞABİLİR





Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanması akıllara, 17-25 Aralık dönemi suçlamalarının kilit ismi Rıza Sarraf’ın yaşadığı süreci getirdi. ABD ve Türkiye resmi olarak Avusturya’ya iade talebinde bulunurken hukukçular, 5 Temmuz’da mahkeme karşısına çıkacak olan Korkmaz’ın büyük ihtimalle ABD’ye iade edileceği görüşünde. ABD’ye iadesi durumunda Utah Eyalet Mahkemesi’nde yargılanacak olan Korkmaz’ı daha önce Rıza Sarraf’ın yaşadığı hukuki sürecin benzeri bir yargılama bekliyor. “İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarını Amerikan finans sistemini kullanarak ve Türkiyeli yetkililerden yardım alarak delme suçlamasıyla” aranan İran asıllı Rıza Sarraf, 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde gözaltına alınmıştı. İran’a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamaları yöneltilen Sarraf hakkında 75 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. ABD yargısıyla anlaşma yoluna giderek “itirafçı” olan Sarraf, karapara trafiğini detaylarıyla anlatırken bazı bakanlara ve bürokratlara rüşvet verdiğini itiraf etmişti. Sezgin Baran Korkmaz, iade halinde “karapara aklama”, “dolandırıcılık”, “yargıyı ve soruşturmayı engelleme” gibi suçlamalardan 225 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Sarraf gibi ABD yargısının uzlaşma teklifini kabul etmesi durumunda Korkmaz’dan bildiği her şeyi anlatması istenecek. Türkiye’de bürokrat ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye rüşvet verdiği iddia edilen Korkmaz’ın anlatacaklarının Türkiye’de yeni skandalların ortaya çıkmasına yol açacağı yorumları yapılıyor.







