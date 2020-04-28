Kim bu işadamı Aziz Torun?

SAMANYOLUHABER- 2017 yılında Kızılay üzerinden "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) arka bahçesi" diye nitelenen Ensar Vakfı’na 7 milyon 925 bin dolar (yaklaşık 55 milyon TL) bağış yapan Başkentgaz 3 yılda toplam 18 milyon 490 bin TL vergi ödedi.





Ensar Vakfı'na bağış yapılan 2017 yılında şirketin matrahsız olduğu ve bu yüzden Başkentgaz'a hiç vergi tahakkuk ettirilmedi.







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bilgi edinme talebine verdiği cevabı açıkladı.





Hakverdi, Başkentgaz’ın 3 yılda ödediği verginin üç katını bir yılda Ensar Vakfı'na bağışladığını söyledi.





AZİZ TORUN, ERDOĞAN'IN İMAM-HATİP LİSESİNDEN ARKADAŞI





Hakverdi, “Başkentgaz’ın sahibi (Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan’ın hem okul hem futbol arkadaşı. Peki kim bu Ankaralıların parasını alıp Ensar’ın Amerika’nın en güzel yerinde bina dikmesine destek olan Başkentgaz’ın sahibi Torunlar GYO?" sorusunu yöneltti.





2013 yılı ocak ayında Ankara'nın doğalgaz dağıtım ihalesini kazanan Aziz Torun (sağ başta), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın imam-hatip lisesinden sınıf arkadaşı.





Hakverdi şöyle devam etti: "Erdoğan’ın imam-hatip lisesinden arkadaşı Aziz Torun ve ailesi. Torunların kurucusu baba Osman Torun 1955’te İstanbul’a gelir. Torun ailesi iş hayatında önce gıda işine girer ardından inşaat işinde büyürler. Özellikle 2005’li yıllardan itibaren artık onları kimse tutamaz. Yıldızı giderek parlayan Torunlar Plazalar, Residanslar, Avm’ler, Turizm tesisleri, Marina’lar sahibi olur. Yıl 2013’ü gösterdiğinde şirket Başkentgaz’ın da sahibi olur."





"Yönetim Kurulu üyeleri arasında Sanayi Ticaret Bakanlığı yapmış Ali Coşkun bile var." diyen Hakverdi, "Erdoğan ve Torun, futboldan da arkadaş. Öyle bir futbol aşkı var ki içlerinde bu aşkı görmek için Ali Sami Yen Stadı'nın yerinde bugün ne olduğuna bakmanız yeterli.” dedi.





"2017 YILI VERGİ BEYANNAMESİ'Nİ AÇIKLASINLAR"





Hakverdi yıllara göre vergi seyrine bakıldığında devletin kasasına girmesi gereken paranın yandaş Ensar Vakfı'na gittiğinin açıkça görüldüğünü belirttti.





Hakverdi, "İşin teknik boyutuna girildiğinde ise hesaplar GYO statüsü sebebiyle kitabına uygun gösterilmeye çalışılsa bile ortaya doğru sonuç çıkma ihtimali çok düşük. Başkentgaz’ın Kızılay aracılığıyla yaptığı bağışın vergisel açıdan değerlendirilebilmesi için Şirketin 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir.” dedi.





“ANKARA HALKINA ÜÇ AYLIK GAZ HEDİYE ETSİN"





Hakverdi “Hayırsever Başkentgaz Ankaralılar sayesinde yıllardır büyük paralar kazanıyor. Korona Krizi'nde 3 ay boyunca her ay Ankaralıya 100’er metreküp gazı hediye etsin. (Bilal Erdoğan'ın kurduğu) TÜRKEN Vakfı insanların hayatı tehlikedeyken ve ülkemiz salgın hastalıkla mücadele ederken mal mülk edinmeyi bir kenara bırakıp Amerika'daki inşaatı satarak ülkemizdeki salgınla mücadeleye bağışlasın." ifadelerini kullandı.