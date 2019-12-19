Kadın sürücüye saldıran iki maganda kim?

SAMANYOLUHABER- İstanbul’da iki maganda "korna çaldığı için" kadın bir sürücüye tekme-tokat saldırdı.





Arkasındaki taşıtın korna çalmasına sinirlenen sürücü ve arkadaşı, kadın sürücüye dehşeti yaşattı.





Bir aracın yol kamerasına yansıyan görüntülerde araçtan inen magandaların kadın sürücüye saldırdıkları görülüyor.





Show TV dehşet anlarının görüntülerini ana haber bülteninde yayınlandı.





ARAYA GİRENLERE DE SALDIRDI





Art arda yumruk atarak kadını yere düşüren magandalar, kendilerine tepki gösterenlere de saldırıyor.





Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek uzaklaşan iki magandanın kimliği bilinmiyor.





Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler infiale sebep olurken, "Kim bu magandalar? Elini kolunu sallaya sallaya trafikte araba kullanmaya devam mı edecekler?" soruları yöneltildi.





BAKLAVACI MAGANDALAR UNUTULMADI





İstanbul Pendik'te 8 Temmuz'da Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi iki kardeş hamile bir kadının bulunduğu arabanın önünü kesmiş, şoför ve eşini tehdit etmişti.





Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde baklavacı magandalardan birinin belinde tabanca olduğu görülüyordu. İki kardeş önce tutuklanmış, bir ay sonra tahliye edilmişti.



