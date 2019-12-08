SAMANYOLUHABER- Havuz gazetesi Star’dan kovulan Mehmet Metiner, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın gözüne girebilmek için yine Boydak ailesini hedef aldı.







Artık gazete köşesinden sağa sola parmak sallayamayan Metiner, şahsi Twitter hesabında tehdit imasında bulundu: “Boydaklar yeniden sahnede. Onlara sahip çıkanları bilmediğimizi sanmasınlar. Reis’in ve ailenin adını kullanarak hamilik yapanlar bunun bedelini öderler.”





MUSTAFA BOYDAK: KİM BU MEHMET METİNER?





Metiner’in tehdit imasına Boydak Holding’in ana hissedarlarından Mustafa Boydak Twitter üzerinden cevap verdi.





“Kim bu Mehmet Metiner?” sorusunu yönelten Boydak, “Duygusallığı epeyce ün salmış, Paris’lere ulaşmış kişinin konuştuğuna baksan sanki memleketin sahibi.” ifadelerini kullandı.





Boydak Metiner’e şöyle seslendi: “Sen giderken biz geliyorduk. Reis bizi çok iyi tanır merak etme sen. Kaç yazarsın!”





Boydak mahkeme safahatı devam ettiği için Metiner ile daha fazla yüz göz olmayacağını belirtti.





DAMADI KAYSERİ’DE RÜŞVET ÇETESİNİN BAŞINDA





Metiner'in damadı, Kanal 7 ekranlarında cuma sohbetleri yayımlanan Necmettin Nursaçan’ın oğlu Tahir Nursaçan, “sahte hoca” diye bilinen Ali Çamlı, Ramazan Bedir ve Türkiye gazetesinde tetikçilik yapan Cem Küçük’ün aralarında bulunduğu beş kişinin kurduğu rüşvet çetesinin tehdit ve şantajla işadamlarından rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı.





Çete bazı hâkim, savcı, emniyet müdürü ve avukatlarla ortak çalışıyor.





AKP iktidarının yaklaşık 4 yıldır Hizmet Hareketi mensuplarına karşı yürüttüğü cadı avını tam anlamıyla ranta çeviren çete üyelerinin, “Hakkında gizli soruşturma var. 200 bin dolar verirsen dosyayı kapatırız.” diyerek milyonlarca lira topladığı belirtiliyor.





Mehmet Metiner'in hayatındaki U dönüşleri rüzgâr gülünü aratmıyor: 90’lı yılların hızlı İslamcısıydı, 28 Şubat post-modern darbesinde ise bütün İslamcı camiaları ve Refah Partisi’ni yerden yere vurmuştu. Erdoğan hapse girince hiç oralı olmamıştı. HADEP’te genel başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.







DAVUTOĞLU’NA “DURUŞU OLMAYAN ADAM” DEDİ





AKP tarafından da dışlanan Metiner’in Kayseri’deki rüşvet rantını kaybetmemek için Boydak ailesini hedef aldığı ifade ediliyor. Metiner, AKP’den istifa eden ve parti kurmak için kolları sıvayan Ahmet Davutoğlu’nu “duruşu olmayan adam” diye niteledi.

“Partisini bir kursun, boyunun ölçüsünü alacak. Duruşu olmayan bir kişiye milletimiz oy vermez.” diyen Metiner’e Kürt hareketini yakından takip eden yazar Veysel Yenigül’den cevap geldi.





Şahsi Twitter hesabında Metiner’e savrulmalarla dolu geçmişini hatırlatan Yenigül, “Duruş ve vefadan söz eden bu adamın kısa profiline bir göz atalım.” dedi.





Yenigül Metiner hakkında şunları yazdı:





“90’lı yılların hızlı İslamcısı bu şahıs, 28 Şubat sürecinde bütün İslamcı camiaları ve Refah Partisi’ni yerden yere vurmuş, Erdoğan hapse girince hiç oralı olmamış, gidip HADEP’te Genel Başkan Yardımcısı olmuş…





HADEP’ten milletvekili olamayınca tekrar yönünü bu tarafa çevirmiş, AKP’nin ilk döneminde esen demokrasi rüzgârıyla birlikte “Yemyeşil Şeriattan Bembeyaz Demokrasiye” kitabını yazmış…





Sonra vekil olmak için sabah akşam demeden Erdoğan’a bol bol yağ çekmiş.





Derken 2011’de milletvekili seçilecek yerden aday gösterilip ödüllendirilmiş…





Son yıllarda ise anti-demokratik tüm politikalara destek vererek yeniden vekillik için yer alma çabası içine girmiştir.





Böyle bir ‘Duruş’ yani…”



