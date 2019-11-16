İstanbul polisi eski İngiliz askeri istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu sokakta bir yıl boyunca mendil satıp olaydan önce ortadan kaybolan mendilciyi arıyor.





Le Mesurier’in ölü bulunduğu sokakta bir yıl boyunca mendil satan ancak geçen hafta aniden ortadan kaybolan mendilcinin fotoğrafına Google’dan ulaşıldı.





Polis Suriyeli olduğu belirtilen mendilciyi ararken aynı bölgede bu işi yapan Orhan Fikilli, “Her sabah selam verirdim. Sadece ‘Merhaba’ derdi. Sokakları dolaşmazdı.” dedi.





LE MESURIER'İN İKAMET ETTİĞİ SOKAKTA MENDİL SATIYORDU





Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak’ta bir yıl boyunca her gün aynı yerde oturup mendil satan ve İngiliz istihbarat subayının ölümünden bir hafta önce ortadan kaybolan gizemli mendilci hâlâ bulunamadı.





Suriyeli mendilci “Muhammed” hakkında inceleme başlatan polis ekipleri önceki gün mendilciyi tanıyan Karaköy esnafının ifadesine başvurdu.





Esnafın anlatımına göre gizemli mendilci her sabah saat 08:00 sıralarında Ali Paşa Medresesi Sokağı’na gelip ajan Le Mesurier’in hem ev hem ofis olarak kullandığı binanın olduğu sokağın başında gün boyunca bekliyordu.





Bir yıl boyunca yaz kış demeden neredeyse her gün sokağa gelen mendilci esnafın anlatımına göre sabahları tost yiyip kahve içiyordu.





MENDİLCİ BİR HAFTA ÖNCE KAYIPLARA KARIŞTI





Eski kıyafetler giyen ve uzun sakal bırakan mendilci aynı zamanda düzgün Arapça konuşuyordu. Karaköy esnafının anlatımına göre az Türkçe bildiği düşünülen mendilci çevresiyle de pek sohbet etmiyordu. İsminin “Muhammed” olduğunu söyleyen mendilci her gün saat 16:00 sıralarında sokaktan ayrılıyordu.





Mendilci, Le Mesurier’in ölümünden bir hafta önce ortadan kayboldu.





Le Mesrier, 2012 yılında Suriye'de iç savaşta sivillere yardım etmek için "Beyaz Beratliler" diye bilinen teşkilatı kurmuştu.





Beyaz Baretliler, 2012'ten bu yana yaklaşık 62 bin kişinin hayatını kurtarırken, iç savaşta 120 Beyaz Baretli hayatını kaybetti. Beyaz Baretliler'in 3 bini civarında gönüllü üyesi olduğu belirtiliyordu.