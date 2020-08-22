Kim bu şehir magandası?

Muhammet Enes Uysal İstanbul'd aseyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ın arabasının önünü kesti. Aras'ı 5 yerinden bıçaklayarak kaçan Uysal kayıplara karıştı.





Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, Uysal'ın "Polise versen ne olacak?" diyerek tehditler savurduğu görülüyor. Polis ekipleri şüphelinin babasına ait tekstil firması ve adreslerde arama yaptı, ancak Uysal'ı bulumadı.







MUHAMMED ENES UYSAL KİMDİR?





Kendini polis olarak tanıtan Muhammed Enes Uysal’ın polis olmadığı ve bir tekstil patronunu oğlu olduğu tespit edildi.





Plakasından yapılan sorgulamada, arabaya yanıp sönen lambanın (çakarın) da kanun dışı olarak takıldığı belirtildi.





6 FARKLI SUÇ KAYDI!





Savcılık, 6 farklı suç kaydı bulunan Uysal hakkında yakalama kararı çıkartarak, yurt dışına çıkış yasağı getirdi.





Hastanede ifadesi alının Aras, Uysal'ın arabasındaki 30 bin lira, kontak anahtarı ve ruhsatını alarak kaçtığını iddia etti.