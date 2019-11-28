Kim der ki 18 bin yaşında...

Yakutistan'daki Indigirka Nehri yakınlarında bulunan fosilinin soğuk havanın etkisiyle neredeyse hiç bozulmadığı, iki aylıkken öldüğü düşünülen köpeğin dişlerinin, kürkünün ve hatta bıyıklarının dahi durduğu belirtildi. Söz konusu fosil daha ayrıntılı incelenmek üzere İsveç Paleontoloji Merkezi'ne (CPG) götürüldü.







Euronews'te Kerem Congar imzasıyla yayınlanan haberde bilim insanları fosilin yaklaşık 18 bin yıl öncesine ait olduğunu belirtirken, köpeğin cinsiyetinin erkek olduğunu söyledi. CPG araştırma görevlisi Love Dalen, köpekten alınan dokunun Avrupa'nın en büyük DNA bankasına gönderileceğini ve köpek olduğunu düşündükleri fosilin tam cinsini ya da kurt gibi yakın bir soydan gelip gelmediğini belirleyeceklerini söyledi.







