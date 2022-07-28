Samanyolu Haber /Gündem / Kim Jong-Un’dan nükleer savaş tehdidi: Hazırız /28 Temmuz 2022 09:00

Kim Jong-Un’dan nükleer savaş tehdidi: Hazırız

Kuzey Kore lider Kim Jong-Un, ülkesinin ABD ve Güney Kore'nin olası bir askeri saldırısına karşılık vermeye hazır olduğunu söyleyerek nükleer savaş uyarısında bulundu.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Kore Savaşı’nın 69’uncu yıldönümü kapsamında bir konuşma yaptı. Güney Kore ve Kuzey Kore’nin oluşmasına sebep olan savaşın yıldönümünde açıklamalarda bulunan Kim Jong-Un, ABD ve Güney Kore’yi sert bir dille eleştirdi.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’nın aktardığı açıklamada Kim Jong-Un, Güney Kore’deki Yoon Suk-yeol yönetimini eleştirdi. Güney Kore’nin Kuzey Kore’ye herhangi bir saldırısına sert bir yanıt verileceğini söylerken, “Tekrar açıkça söylemek istiyorum, Kuzey Kore ordusu ABD’yle herhangi bir askeri çatışmaya tamamen ve tam güçle hazır” ifadesini kullandı.

Kim Jong-Un, “Silahlı güçlerimiz herhangi bir krize yanıt vermeye hazır ve ülkemizin nükleer savaş hazırlıkları tam güçte ve harekete hazır” dedi.

Bu yılın başından beri arka arkaya hipersonik füze denemeleri yapan Kuzey Kore’nin bu füzelere nükleer savaş başlığı takma ihtimali uluslararası kamuoyunda endişe yaratmıştı.
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