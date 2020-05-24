Kim Jong Un haftalar sonra kamuoyu önüne çıktı

Kuzey Kore’nin devlet haber ajansı KCNA, en son mayıs ayı başında kamuoyu karşısına çıkan devlet lideri Kim Jong Un’un askeri bir toplantıya katıldığını duyurdu. Devlet medyası, haftalar sonra kamuoyu önüne çıkan Kim Jong Un’un ‘ülkenin nükleer cephaneliğini güçlendirmek amacıyla’ askeri toplantı düzenlediğini açıkladı.









Kim Jong Un da dahil olmak üzere toplantıya katılanların maske takmadığı görüntülere yansıdı. KCNA toplantıda, ‘ülkeyi tehdit eden yabancı güçleri caydırma stratejisinin tartışıldığını’ aktardı.





‘ÖLDÜ’ İDDİALARI





Geçen ay, Kim’in sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı. Söylentilerin ardından Kim’in, bu ayın başında başkent Pyongyang’da gübre fabrikasının açılışını yaparken çekilen fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı