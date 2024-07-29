Samanyolu Haber /Dünya / Kim Jong-un için flaş iddia: Yurt dışından ilaç aranıyor /29 Temmuz 2024 17:17

Kim Jong-un için flaş iddia: Yurt dışından ilaç aranıyor

Güney Kore İstihbarat Teşkilatı, Kuzey Kore lideri Kim'in 'obeziteye bağlı yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunları için yurt dışından yeni ilaç arayışında' olunduğunu iddia etti.

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Kuzey Koreli yetkililerin ülkenin lideri Kim Jong-un'un 'obeziteye bağlı yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarını tedavi etmek için yurt dışından yeni ilaçlar aradığı' iddia edildi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, 2021'de önemli ölçüde kilo veren Kim'in, yeniden kilo almaya başlamasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini savundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Kim Jong-un'un 30'lu yaşlarının başından beri yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri gösterdiğini aktaran yetkililer, şu anda yaklaşık 140 kilograma ulaşan Kuzey Kore liderinin, bazı hastalıklar için yüksek risk grubunda yer aldığını ileri sürdü. Yetkililer, Kuzey Korelilerin, Kim için yurt dışından yüksek tansiyon ve diyabet için yeni ilaçlar almaya çalıştığına dair istihbarat elde ettiklerini söyledi.

2011'de başa geçen Kim'in babası ve büyükbabası kalp sorunları nedeniyle ölmüştü.
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