Samanyolu Haber /Dünya / Kim Jong-un Milli Eğitim Bakanını idam etti /10 Nisan 2021 19:51

Kim Jong-un Milli Eğitim Bakanını idam etti

Tartışmalı kararlarıyla tanınan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu sefer Milli Eğitim Bakanını idam etti.

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Kim Jong-un, geçmişte eniştesini toplantıdan apar topar çıkarıp köpeklerle dolu bir kafese atması ve bir generali de piranalara parçalatarak öldürtmesiyle gündeme gelmişti. 

Ülkesi koronavirüs salgınında ekonomik anlamda zor günler geçiren Kim Jong-un bir yandan görkemli askeri geçit törenleri düzenleyip düşmanlarına gözdağı verirken bir yandan da yaşanan krizleri ortaya koyarak herkesi şaşırtmıştı.

Ülkeden son aylarda gelen iddialara göre ise Kim, Covid-19'a yakalanan vatandaşlarını kurşuna dizerek infaz ettiriyordu. Ancak Kuzey Kore'den yapılan resmi resmi açıklamalarda ülkede hiç koronavirüs vakası olmadığı ifade ediliyordu.
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