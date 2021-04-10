Kim Jong-un Milli Eğitim Bakanını idam etti

Kim Jong-un, geçmişte eniştesini toplantıdan apar topar çıkarıp köpeklerle dolu bir kafese atması ve bir generali de piranalara parçalatarak öldürtmesiyle gündeme gelmişti.







Ülkesi koronavirüs salgınında ekonomik anlamda zor günler geçiren Kim Jong-un bir yandan görkemli askeri geçit törenleri düzenleyip düşmanlarına gözdağı verirken bir yandan da yaşanan krizleri ortaya koyarak herkesi şaşırtmıştı.





Ülkeden son aylarda gelen iddialara göre ise Kim, Covid-19'a yakalanan vatandaşlarını kurşuna dizerek infaz ettiriyordu. Ancak Kuzey Kore'den yapılan resmi resmi açıklamalarda ülkede hiç koronavirüs vakası olmadığı ifade ediliyordu.