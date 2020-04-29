Samanyolu Haber /Dünya / 'Kim Jong-un ne yürüyebiliyor ne de kalkabiliyor' /29 Nisan 2020 20:54

'Kim Jong-un ne yürüyebiliyor ne de kalkabiliyor'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili muamma devam ederken, bir çarpıcı iddia da Güney Kore'ye sığınan eski diplomat Thae Yong-ho'dan geldi. Yong-ho, Kim'in hayatta olduğunu ancak yürüyemediğini ve hatta ayakta bile duramadığını öne sürdü.

SHABER3.COM

11 Nisan’dan bu yana ortalarda görünmeyen ve sağlık durumuyla ilgili onlarca iddia ortaya atılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, corona virüsüyle birlikte uluslararası medyanın en sıcak gündem maddesi.

36 yaşındaki Kim’in ilk olarak öldüğü öne sürülmüş ardından ise fazla kilolarıyla bilinen liderin kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve yoğun bakıma alındığı iddiaları gelmişti.

Geçtiğimiz hafta sonu Çin’den bir doktor heyetinin Kim’in durumunu netleştirmek için Kuzey Kore’ye gittiği belirtilirken, bu kez çarpıcı bir iddia da Güney Kore’den geldi. Güney Kore’ye sığınan Kuzeyli eski diplomat Thae Yong-ho, Kim’in durumuyla ilgili ABD medyasına konuştu.

Kim’in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Yong-ho, “Kim Jong-un yalnızca Kuzey Kore’nin lideri değil. O Kim Il-sung’un torunu. Büyükbabasının doğum günü törenlerine katılamaması bir şeyi net olarak gösteriyor. Hayattaysa bile ne ayağa kalkabiliyor ne de düzgün şekilde yüreyebiliyor” dedi.

Yong-ho, Kim’in sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi eşi veya kız kardeşinin verebileceğini, onların şimdiye dek sessiz kalmasının da spekülasyonları artırdığını vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Kim Jong-un ne yürüyebiliyor ne de kalkabiliyor' Sonraki Haber >>

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

Bu da limon kumpası

Bu da limon kumpası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:40