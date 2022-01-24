Kim Jong Un'dan 2 ay sürecek kutlama talimatı

Kuzey Kore'de Kim Jong-un yetkililere hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong Il'in 80. doğum günü olan 16 Şubat ve hayatını kaybeden ülkenin ulusal kurucusu Kim Il Sung'un 110. doğum günü olan 15 Nisan'da “şimdiye kadarki en büyük kutlama etkinlikleri” hazırlamalarını emretti.





Ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un iktidara gelmesinin 10. yıldönümüne odaklanan uzun soluklu etkinlikler yapılmasını da emrettiği öğrenildi.





2 AY SÜRECEK KUTLAMA

Yetkililer 1992'den beri ilk kez yaklaşık iki aylık kutlama emri verildiğini ve bu kutlamaların Kim'in gücünü göstermesi adına "son derece önemli" olarak değerlendirdi..





koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluklarla mücadele eden Kuzey Kore halkını büyük ölçekli siyasi etkinlikler için harekete geçirerek rejim dayanışmasını teşvik etmeye çalışıyor. Kutlamaların hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong Il'in 80. doğum günü olan 16 Şubat'ta başlaması planlanıyor.