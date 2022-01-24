Samanyolu Haber /Gündem / Kim Jong Un'dan 2 ay sürecek kutlama talimatı /24 Ocak 2022 14:24

Kim Jong Un'dan 2 ay sürecek kutlama talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yetkililere 16 Şubat'ta babası Kim Jong Il'in 80. , ulusal kurucu Kim Il Sung'un ise 110. doğum günü için “şimdiye kadarki en büyük kutlama etkinliklleri yapılsın'' dedi.

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Kuzey Kore'de Kim Jong-un yetkililere hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong Il'in 80. doğum günü olan  16 Şubat ve hayatını kaybeden ülkenin ulusal kurucusu Kim Il Sung'un 110. doğum günü olan 15 Nisan'da “şimdiye kadarki en büyük kutlama etkinlikleri” hazırlamalarını emretti.

Ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un iktidara gelmesinin 10. yıldönümüne odaklanan uzun soluklu etkinlikler yapılmasını da emrettiği öğrenildi.

2 AY SÜRECEK KUTLAMA
Yetkililer 1992'den beri ilk kez yaklaşık iki aylık kutlama emri verildiğini ve bu kutlamaların Kim'in gücünü göstermesi adına "son derece önemli" olarak değerlendirdi..

koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluklarla mücadele eden Kuzey Kore halkını büyük ölçekli siyasi etkinlikler için harekete geçirerek rejim dayanışmasını teşvik etmeye çalışıyor. Kutlamaların hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong Il'in 80. doğum günü olan 16 Şubat'ta başlaması planlanıyor.
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