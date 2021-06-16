Kim kabul etti: Eşi benzeri görülmemiş kıtlık

Kuzey Kore geliştirdiği nükleer silahlar ve balistik füze denemeleri sebebiyle uzun yıllar dünya ülkelerinin ekonomik ambargosuna maruz kalmış ve birçok kez gıda sorunu yaşamıştı.







2020 yılında tün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası ve akabinde yaşanan fırtına ve sel felaketleri sebebiyle, Kuzey Kore'de tarım ürünleri rekoltesinde büyük bir düşüş yaşandı.





İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin salı günkü genel kurul toplantısında konuşan Kim Jong Un, ülkede yaşanan gıda kıtlığı ve diğer sorunlara değindi.





Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim Jong Un, ülkedeki gıda sıkıntısının endişe verici bir duruma geldiğini belirterek tarımsal üretimin artırılması için çalışma başlatacaklarını duyurdu ve yaşanan sıkıntıyla ilgili uluslararası toplumları müzakere yapmaya davet etti.





Pandemiye rağmen Kuzey Kore ekonomisinin geçtiğimiz sene yüzde 25 büyüdüğünü ifade eden Kim, "Ancak şu anda tarımda yaşanan sıkıntılar sebebiyle halka yiyecek sağlama konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Geçen seneki fırtına ekinlere büyük oranda zarar verdi. Bu doğal afetlerin etkilerini en aza indirmemiz gerekiyor. Şu anda önceliğimiz iyi hasat elde etmek." ifadelerini kullandı.





Kim Jong Un yaşanan kıtlığa rağmen Covid-19 ile ilgili kısıtlamaların ise devam edeceğini ifade etti.





"Kuzey Kore, tarihinin en zor dönemini geçiriyor"





Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs kısıtlamaları ve ekonomik durumun günden güne kötüleşmesi sonrası ülkesinin "tarihindeki en zor dönemi yaşadığını" açıklamıştı.





Geçtiğimiz şubat ve mart aylarındaysa Kuzey Kore'de çalışan az sayıdaki diplomat ve yabancı uyruklu insani yardım çalışanı, temel tüketim maddelerinin eksikliği ve eşi benzeri görülmemiş Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle ülkeyi terk etmişti.





Kuzey Kore ülkede yaşanan sıkıntılar sebebiyle Olimpiyat Oyunları, Asya Kupası ve Dünya Kupası gibi uluslararası etkinliklerden de çekildiğini duyurmuştu.