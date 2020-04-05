Kim Milyoner Olmak İster de Koronavirüs tedbirlerine ayak uydurdu

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında jokerlerde format ayarlamasına gidildi. Çekimlerine seyircisiz olarak oynanmasına karar verilen yarışmada 'seyirciye sor' yerine 'uzmana sorma jokeri' getirildi.





Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgınından dolayı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının çekimleri seyircisiz olarak devam ediyor. Bu yüzden “seyirciye sorma jokeri”, “uzmana sorma jokeri” olarak değiştiriliyor.





Yarışmacılara yardımcı olmak adına uzman odasında, daha önce yarışmada 12 soruyu doğru yanıtlayıp 1 milyon TL ödül kazanan Arda Ayten oturuyor. Yarışmacılar istedikleri soruda “uzmana sorma jokeri”ni kullanabilecekler. Soruyu okuyup uzmanın fikirlerini almak için yarışmacılara bir dakika süre veriliyor.





Ayrıca bazı soruların sonrasında yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalioğlu, uzmanın soru hakkındaki yorumlarını dinlemek için odaya bağlanabiliyor.





Uzmana sorma jokerli yeni bölüm 6 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak.