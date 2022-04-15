Samanyolu Haber /Dünya / Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti /15 Nisan 2022 09:14

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, "pembe kadın" olarak bilinen devlet medyası spikeri Ri Chun Hi'ye lüks bir ev hediye etti.

Kim Yong Un, 'Pembe Kadın'a lüks bir ev hediye etti

Kim, geleneksel kıyafetlerinin rengi nedeniyle "pembe kadın" olarak tanınan spiker Ri’ye lüks bir ev hediye etti ve ondan iktidardaki İşçi Partisi’nin sesi olmaya devam etmesini istedi.

Kim, Ri’nin her zaman olduğu gibi, İşçi Partisi'ne uygun şekilde çalışmalarına devam edeceği beklentisini dile getirdi.

Ri yeni evinde aile bireylerinin mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığını aktardı.

Kuzey Kore lideri Kim ile ünlü spiker, dün, söz konusu hediye evi birlikte ziyaret etti.

Ri’nin evdeki merdivenlerden inip çıkarken sıkıntı yaşamaması için bir çalışma başlatıldı.

Ri Chun Hi (79), on yıllar boyunca aralarında nükleer ve füze denemeleri ve devlet başkanının ölümü gibi önemli olayları tok bir ses tonuyla duyuran Kuzey Kore'nin en ünlü seslerinden biri olarak dünya genelinde tanındı.

Ri, ülkenin Kim Sung Il tarafından yönetildiği 1970'lerin başında devlet televizyonunda işe başladı ve giderek ülkenin propaganda odaklı haber yayınlarının ekran yüzü haline geldi.

Uzmanlar, ülkenin pandeminin getirdiği zorluklar ve diplomasi çıkmazıyla mücadele ederken Kim'in seçkin Kuzey Korelilerin kendisine yönelik desteğini artırmaya çalıştığını belirtiyor.
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