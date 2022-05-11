Samanyolu Haber /Politika / "Kimden ne telefon aldınız?" /11 Mayıs 2022 19:38

"Kimden ne telefon aldınız?"

Ali Babacan'ın liderliğini yürüttüğü DEVA Partisi'nin Gaziantep'te yapmak istediği mitinge valilikçe önce izin verilip sonradan bu iznin iptal edilmesine Babacan sosyal medya üzerinden de tepki gösterdi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) Gaziantep'te miting düzenlemek için yaptığı başvurunun valilikçe önce uygun bulunduğu ancak daha sonra bu iznin iptal edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden de tepkisini dile getiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, izin belgesi ile ilgili görsellerin paylaşıldığı partisinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Kimden ne telefon aldınız?" ifadesine de yer verdiği paylaşımda bulundu.

Babacan söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep’teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı’nda yapmak için Valilik’ten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan’da Vali ‘Uygun’ notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep’e duyuruyor. Ses getiriyor. 2 Mayıs’ta ‘Uygun’un yanına ‘değil’ eklemişler. Kimden ne telefon aldınız?”

Beştepe’ye sesleniyorum. Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın. Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin.”

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