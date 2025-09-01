Bakan Şimşek büyüme verisinden memnunmuş! Kime göre? Neye göre?

“Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü. Böylece ilk yarıda yıllık büyüme yüzde 3,6 oldu. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış 1,5 trilyon dolara yaklaştı.”





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.Şimşek, “İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.Bakan, milli gelir serilerinde “Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası” çerçevesinde revizyon yapıldığını belirterek, “Veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri kaynaklı yapılan bu revizyon serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadı” ifadelerini kullandı.Şimşek, ikinci çeyreğe ilişkin temel büyüme göstergelerini şöyle özetledi:Sanayi sektörünün önde gelen temsilcileri hemen her gün ne kadar zor durumda olduklarını anlatıp ve sanayideki kan kaybından yakınırken Bakan Şimşek, “Üretim tarafında, zirai dona bağlı olarak daralan tarım dışında tüm sektörlerde katma değer arttı. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi” yorumunu yaptı.Yüksek teknolojili üretimdeki güçlü seyre dikkat çeken Şimşek, “Bu dönemde yüksek teknolojili üretimdeki yıllık yüzde 40’lık güçlü büyüme nitelik açısından da önemli bir gelişmedir” dedi.