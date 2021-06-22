Kim'in kız kardeşi ABD'ye sert çıktı: Diplomasi yeniden başlamayacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sert açıklamalarıyla tanınan kız kardeşi Kim Yo Jong, Kuzey Kore - ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.





Geçtiğimiz gün ABD Ulusal Güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın Kuzey Kore'nin hem diyalog hem de yüzleşmeye dair son açıklamasını "ilginç bir sinyal" olarak nitelendirmesinin ardından Kim Yo Jong açıklama yaptı.





Kız kardeş Kim Yo Jong, ABD'nin müzakere beklentilerinin "onları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacağını" söylerken, ABD ile diplomasinin yeniden başlaması beklentilerini reddetti.



