Kimler kimlerle beraber

Halktv'de yayınlanan ve Özlem Gürses'in sunduğu 'Kayda Geçsin' programında yayınlanan görüntüler uzun süre konuşulacak türden. Susurluk Skandalı'ndaki ilişkiler ağını anımsatan görüntülerde ilginç isimler bir arada.

Avusturya'da kara para aklama iddiasıyla tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın eski ortaklarından Bereket Öner'in 2 Kasım 2016'da Antalya'daki düğününde çekilen fotoğrafta son günlerin tartışmalı isimlerinin tamamı var… Yine polis, mafya, siyaset üçgenine ışık tutacak bu fotoğraftaki kişiler peki nasıl anılıyor.





Mübariz Mansimov Gurbanoğlu: AKP ile anılan Azerbaycan asıllı iş insanı cemaat davalarında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak kendisinin Gülen Hareketi'yle herhangi bir bağı olmadığı gibi nefret ettiği de biliniyor. Mehmet Ağar'ın, Gurbanoğlu'nun Bodrum Yalıkavak'taki marinasına “çöktüğü” Sedat Peker tarafından ileri sürülüyordu.







Levon Termerdzhyan: ABD'de Kingston Kardeşler ile birlikte kara para aklama davasında 130 yıl hapse çarptırıldı. Korkmaz'ın Ermenistan asıllı ortağına, para akışının sürdüğü günlerde Türk vatandaşlığı hakkı verildi.





Sezgin Baran Korkmaz: SBK Holding ve diğer şirketlerin mal varlığına Ekim 2020'de el konuldu. Veyis Ateş'in Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddialarıyla gündeme geldi. ABD tarafından kara para aklama ile suçlanan Korkmaz Avusturya'da tutuklu.





Mehmet Ağar: Sedat Peker'in videolarında adı sıkça geçen eski bakan, Susurluk sürecinin kilit isimlerinden.





Bereket Öner: Korkmaz'la birlikte iş yapanlardan. 2020 sonunda Korkmaz ve şirketlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra paranın nasıl aklandığını anlattı.