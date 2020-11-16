Erdoğan'ın o sözünü hatırlattı

Anayasa hukuku uzmanı Prof. Dr. Serap Yazıcı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk ve adalet reformu yapılacağına dair sözlerine ihtiyatlı yaklaştı.





"Kime karşı, kimlere karşı reform yapıyoruz?" diyen Yazıcı, Türkiye'yi 18 yıldır AKP iktidarının yönettiğini söyledi.





ERDOĞAN, "ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA UYMUYORUM" DEDİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin 2016 yılında gazeteci Can Dündar hakkında verdiği karara yönelik, "Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum." sözlerini hatırlatan Yazıcı, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde ilan edilen Olağanüstü Hâl (OHÂL) döneminde hukuk ihlallerinin zirveye çıktığını söyledi.





HaberTürk'te Kürbra Par'ın programına konuk olan Yazıcı, "Sıraladığım olaylar ve olgular iyimser olmamı engelliyor. İyimser olmayı çok arzu ettiğimi, gerçekten ortada samimi bir irade varsa bunu canı gönülden desteklemek istediğimi de belirtmek istiyorum." dedi.