Samanyolu Haber /Gündem / Kimliği ortaya çıktı: İşte Sinan Ateş'in katil zanlısı /31 Aralık 2022 12:28

Kimliği ortaya çıktı: İşte Sinan Ateş'in katil zanlısı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş dün Ankara Çankaya’daki bir apartmandan çıktığı sırada motosikletli saldırganın açtığı ateşle öldürülmüştü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, saldırganın kimliği de ortaya çıktı.

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Önceki yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapan akademisyen Sinan Ateş, dün başkentin göbeğinde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Ateş'in hayatını kaybetti.

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre Sinan Ateş’in katil zanlısı, polisin ilk tespitlerine göre Emrecan Ç. 23 yaşındaki zanlı, Yozgat Sorgun nüfusuna kayıtlı. Taksirle yaralamadan üç, kasten yaralamadan 2 ve uyuşturucu kullanmaktan bir suç kaydı bulunuyor. Emrecan Ç.’nin sosyal medya hesabında elinde kılıçla bir fotoğrafı var. Ayrıca bir dönem Facebook profili fotoğrafı kalaşnikof. Sosyal medyada motosikletle çok sayıda fotoğrafını paylaşmış.

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DİĞER SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ, ATEŞ'E 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Motosikletteki diğer saldırganın kimliği henüz belirlenemedi. İki zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Sinan Ateş’e 5 kurşun isabet ettiği belirlendi. Bir kurşun çene altı boyun, bir kurşun karın, 2 kurşun sağ bacak ve bir kurşun sol bacağına isabet etti.

Sinan Ateş’in yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, sırtından vuruldu ve kurşun sağ omzundan çıktı. Selman Bozkurt’un silah kanuna muhalefet, 3 adet kasten yaralama, bir taksirle yaralama, bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık bir adet oto hırsızlığı suç kaydı var.

2020'DE ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA ETTİ

Sinan Ateş, 2019 yılında Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olmuştu. 2 Nisan 2020’de ise Devlet Bahçeli’nin isteğiyle genel başkanlıktan istifa etmişti. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde akademisyen olarak görev yapıyordu.

Sinan Ateş, öldürülmesinden bir gün önce İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Meral Akşener’den yana tavır alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşımdan sonra İYİ Parti’ye yakınlaştığı iddiaları üzerine Sinan Ateş “Yine ülkücülere ve MHP’lilere itibar suikastı peşindeler. Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir. Yetiştiğimiz Ocak Ülkü Ocakları, partimiz MHP’dir” açıklaması yapmıştı.
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