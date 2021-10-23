Samanyolu Haber /Gündem / Kimliğini değiştiren Reza Zarrab ortaya çıktı /23 Ekim 2021 10:49

Kimliğini değiştiren Reza Zarrab ortaya çıktı

New York’ta Halkbank davasının ‘yıldız tanığı’ olarak ifade veren ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Reza Zarrab’ı bulan Adem Arslan Yavuz haberin detaylarını anlattı

SHABER3.COM

Tr724.com internet sitesinde Adem Yavuz Arslan imzalı habere göre, ABD’nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket kuran Reza Zarrab, kimliğini değiştirdi ve Aaron Goldsmith ismini aldı.

Zarrab'ı bir okurunun ihbarı sonrası Miami'de bulduğunu söyleyen Arslan, Zarrab'ın "yeni hayatını" da görüntülediğini söyledi.

TR724.com  Youtube kanalında Türk medyasında büyük ses getiren haberin detaylarını paylaştı... 



Sosyal medyada yaptığı bir araştırma sonucu Zarrab'ın arkadan çekilen bir fotoğrafını gördüğünü belirten Arslan, Zarrab'ı iyi tanıdığı için "evet, bu o" dediğini dile getirdi.

Zarrab'ın Miami'de oldukça lüks bir yerde yaşadığını dile getiren Arslan, yayınında evin görüntülerini paylaştı.Arslan, Zarrab'ın iş yerini bulurken, bu sırada çektiği bir videoyu da gösterdi 

Savcıyla anlaşan Zarrab, başta Erdoğan olmak üzere AKP kabinesini nasıl rüşvete bağladığını ve sahte evraklarla nasıl kamu bankalarını dolandırdıklarını, hayali ihracatları nasıl yaptıklarını anlatmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kimliğini değiştiren Reza Zarrab ortaya çıktı Sonraki Haber >>

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:31:09