Kimliğini değiştiren Reza Zarrab ortaya çıktı

Tr724.com internet sitesinde Adem Yavuz Arslan imzalı habere göre, ABD’nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket kuran Reza Zarrab, kimliğini değiştirdi ve Aaron Goldsmith ismini aldı.







Zarrab'ı bir okurunun ihbarı sonrası Miami'de bulduğunu söyleyen Arslan, Zarrab'ın "yeni hayatını" da görüntülediğini söyledi.





TR724.com Youtube kanalında Türk medyasında büyük ses getiren haberin detaylarını paylaştı...













Sosyal medyada yaptığı bir araştırma sonucu Zarrab'ın arkadan çekilen bir fotoğrafını gördüğünü belirten Arslan, Zarrab'ı iyi tanıdığı için "evet, bu o" dediğini dile getirdi.





Zarrab'ın Miami'de oldukça lüks bir yerde yaşadığını dile getiren Arslan, yayınında evin görüntülerini paylaştı.Arslan, Zarrab'ın iş yerini bulurken, bu sırada çektiği bir videoyu da gösterdi





Savcıyla anlaşan Zarrab, başta Erdoğan olmak üzere AKP kabinesini nasıl rüşvete bağladığını ve sahte evraklarla nasıl kamu bankalarını dolandırdıklarını, hayali ihracatları nasıl yaptıklarını anlatmıştı.