Kimlik fotokopisi artık yasak!

Kişisel Verilerin Koruma Kanunu kapsamında oteller konaklayan misafirin kimlik fotokopisini alamayacak. Ancak müşterinin rıza göstermesi hâlinde kimlik fotokopi alınabilecek.





Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, konukları hemen tatile başlaması ve resepsiyonda bekletmemek için pratik olsun diye kimlik fotokopisi aldıklarını, vermek istemeyen müşteriyi mecbur tutmadıklarını söyledi.







CEP TELEFON NUMARASI, DİN VE IRK VB. BİLGİLER TALEP EDİLEMEZ





2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre otellerin kimlik fotokopisi, kasiyerlerin cep telefonu numarası, spor salonlarının parmak izi, iş verenlerin ise din ve ırk gibi bilgileri isteme yetkisi bulunmuyor.





Kişi isterse bu bilgileri paylaşabilir. İşletme, kişilerin paylaştığı bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden sorumlu ve bu bilgileri güvenli şekilde muhafaza etmek mecburiyetinde.





Birçok işletme, otele giriş yapan tüm misafirlerinin kimlik bilgilerini alıyor. Alınan kimlik bilgileri otel kırsal bölgedeyse Jandarma'ya, değilse Emniyet'e bildiriliyor.





Böylece otelde konaklayan misafirler kolluk kuvvetleri tarafından da görülebiliyor ve kayıt altına alınıyor.





6 AY UZATILDI







POYD Başkanı Ülkay Atmaca, otele gelen tüm misafirlerin kimlik bilgilerini almak ve sistemlerine işlemek zorunda olduklarını söyledi.





1 Ocak 2020'den itibaren kanunla ilgili hazırlıklarını yaptıklarını, ancak sürenin 6 ay uzatıldığını öğrendiklerini belirten Atmaca, "Bütün tesis yöneticileri bu konuyla ilgili hazırlıklarını yaptı. Ne yapmamız gerekiyorsa, ona göre hareket edeceğiz." diye konuştu.





'FOTOKOPİYİ İŞLEMLER HIZLI OLSUN DİYE ALIYORUZ'





Fotokopi işlemini "pratiklik" olduğunu iddia eden Atmaca, "Bilgileri aldıktan sonra fotokopiye ihtiyaç yok. Sıra olmasın, misafirimiz çok fazla beklemesin diye fotokopi alıyoruz ve arka planda arkadaşlarımız sistemimize bilgileri giriyor. İşlemler tamamlandıktan sonra bu fotokopiler imha ediliyor. Pratiklik sağlıyor." dedi.