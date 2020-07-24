''Kimse Ayasofya'ya bakıp oy kararını değiştirmez''

Erken seçim tartışmalarına da değinen Ağırdır, hükümetin bir yönetim aczi içinde bulunduğuna ilişkin emare görünmediğini ve yaşadığı sıkışmışlığın da göz önüne alınması durumunda böyle bir ihtimal için rasyonel gerekçelerinin oluşmadığını söyledi.





KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, T24 yazarı Murat Sabuncu'ya Ayasofya’nın durumunu yorumladı. Ağırdır, Ayasofya'da uzun süreden beri namaz kılınabilen bir bölümü olduğunu ve bunun hükümetin tekrar ibadete açma hamlesinin siyasi bir hamle olduğuna işaret ettiğini dile getirdi.





KARŞI TARAFTAN OY ALMA İHTİMALİ SIFIR





Hükümetin Ayasofya kararının oy kazandırmayacağını söyleyen Ağırdır, AKP'nin muhalefet blokundan oy kazanma ihtimalinin aynı zamanda muhalefetin de iktidar blokundan oy çekme ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu dile getirerek, "Bu realiteden bakılınca, kendi tabanındaki çözülmeyi engellemek ve gri alandaki seçmenin öbür tarafa gitmesini mümkün olduğunca kısmak, yaşanan çözülme emarelerini dondurmak çabası olarak okunabilir. Muhalefet blokuna geçen bir seçmen Ayasofya kararına bakarak 'yeniden AK Parti'ye oy vereyim' demez. Ama AK Parti'ye eleştirel bakmaya başlayan bir insanın gidişi durabilir" diye konuştu.





"ERKEN SEÇİM OLMAZ"





Ağırdır, ayrıca erken seçim olasılığının mümkün görünmediğini düşündüğünü söyleyen Ağırdır, "İktidar yönetme aczi içinde değil. İkincisi denge denetleme mekanizması açısından da bir sıkıntı içerisinde değil. Barolarla ilgili düzenlemede de bunu gördük. Üçüncüsü sokakta, muhalefetin yükselişi, toplumun karar odakları arasında siyasete yansıyan bir kopuş da yok. Dolayısıyla erken seçim üretecek tek şey zihni koalisyonun içindeki kopuşlar ve parçalanmalar olabilir. Böyle şeyler zaman zaman oluyor ancak bunlar henüz iktidar blokunda seçimi zorlayacak bir çatlamayı göstermiyor. Rasyonel akılla erken seçim ihtimali görmüyorum" ifadelerini kullandı.