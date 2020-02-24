Kimse böyle bir söz vermedi!

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib şehri 2017 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolünde.





Rusya, Türkiye'nin Soçi Mutabakatı'na riayet etmediğini ve terörist grupları İdlib'den çıkarmadığını belirtirken, Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetler İdlib'i güneyden kuşattı.





Türkiye ile İdlib krizine dair yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakerelerde İdlib’de teröristlerin hüküm süremeyeceği konusunda mutabakata varmayı umduklarını dile getirdi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki son görüşmede İdlib krizinin çözümünde herhangi bir mutabakata varılamamıştı.





“TERÖRİSTLERE YÖNELİK SALDIRININ BEKLENMEDİK HİÇBİR TARAFI YOK”







Bugün Rusya'nın başşehri Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Türkiye’nin gözlem noktalarının bulunduğu yerlerden gerçekleştirilen saldırılara cevap olarak İdlib’deki teröristlere saldırılmasının beklenmedik hiçbir tarafı olmadığını kaydetti.





Lavrov, “Rusya ve Türkiye liderleri arasında varılan anlaşmalarda kimse, teröristlerin harekete geçmesi durumunda karşı saldırı yapılmayacağı konusunda söz vermedi. Bu sebeple burada beklenmedik bir şey yok. Sahada görev yapan Türk askerlerinin de bunu pekâlâ gördüğünden ve anladığından eminim.” dedi.





Rusya ve Suriye ordusunun TSK'ya ait gözlem noktalarına yönelik müşterek bombardımanlarında son iki haftada 16 TSK mensubu hayatını kaybetti, 20'den fazla asker yaralandı.





Lavrov, “Teröristler Türkiye’nin gözlem noktalarının bulunduğu bölgelerden birçok kez bizim ve Suriye ordusunun mevzilerine, sivil noktalara saldırı gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.





Lavrov, Rus ve Türk askerleri, iki tarafın diplomatları ve güvenlik kuruluşları arasında gerçekleştirilen temasların olumlu sonuç vermesini umduğunu da ilave etti.





"İDLİB’DEKİ TERÖRİSTLERİ HAKLI ÇIKARMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERLE MÜCADELE EDECEĞİZ"





“Teröristleri haklı çıkarmaya yönelik her türlü girişimle kesinlikle mücadele edeceğiz.” diyen Lavrov, şöyle devam etti: “El Nusra (yeni ismiyle Fetih el-Şam) ve Heyet Tahrir el-Şam’dan bahsedecek olursak bazı Batılı ülkelerin, özellikle de ABD’nin bu terör örgütlerine yönelik yaklaşımı bizi endişelendiriyor.”